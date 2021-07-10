Bobby Dixon'a Türkiye'den talip çıktı

Yeni sezon öncesi kadro oluşturma hazırlıklarını sürdüren Empera Halı Gaziantep Basketbol son olarak ING Basketbol takımlarından Fenerbahçe Beko forması giyen Türk pasaportlu Bobby Dixon'a talip oldu.



Belirlenen bütçe doğrultusunda hem yerli hem de yabancı transferi konusunda çalışmalarını tam gaz devam ettiren kırmızı siyahlılar tüm alternatifleri tek tek masaya yatırıyor. Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren Bobby Dixon ile irtibata geçen Gaziantep Basketbol'un bu oyuncuyu kendi bütçesini de zorlayarak bir teklifte bulunduğu öğrenildi.



38 yaşında olmasına rağmen hala basketbolun içinde kalabilen ve Fenerbahçe'nin de kadroda tutmayı planladığı Bobby Dixon şu an tatilde olurken kırmızı siyahlılarında bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek oyuncuya ilgili olduklarını söyledikleri öğrenildi. Şu an tatilde olduğunu kırmızı siyahlı takıma ileten Bobby'nin düşünmek için süre istediği bildirildi.



TELEKOM DEVREYE GİRDİ



Gaziantep Basketbol'un kadrosuna katmak istediği Dixon için Ankara temsilcisi Türk Telekom'un da oyuncuya teklif yaptığı öğrenildi. Bobby Dixon'a 350 bin dolar teklif yaptığı öğrenilen Türk Telekom'un bu teklifine Dixon'un cevap vermediği ve teklifleri düşünmek istediği gelen bilgiler arasında yer aldı.



Kaynak: Gaziantep Güneş



