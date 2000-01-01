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Bledsoe, Bucks'ın sezon açılışına yetişebilir!

Milwaukee Bucks başantrenörü Mike Budenholzer, Eric Bledsoe'nun takımın NBA sezonunun devamındaki ilk karşılaşmaları olan, Boston Celtics'e karşı oynanacak maçta yer alacağına inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks başantrenörü Mike Budenholzer, Eric Bledsoe'nun takımın NBA sezonunun devamındaki ilk karşılaşmaları olan, Boston Celtics'e karşı oynanacak maçta yer alacağına inandığını belirtti.

Bununla birlikte, Budenholzer, KOVID-19'un "kendi kurallarına göre oynamasından ötürü" herhangi bir şeyi garanti etmenin zor olduğunu ekledi.

ESPN'den Malika Andrews, konuyla ilgili şöyle bir tweet attı:

"Mike Budenholzer, Eric Bledsoe'nun - KOVID teşhisi konulduktan sonra Orlando'ya gitmeyen- 31 Temmuz'da Boston'a karşı oynanacak maçta mevcut olacağına inandığını söyledi. Şu uyarıyı da ekledi: 'bu virüsle, herhangi bir süre zarfından asla emin olamıyorsunuz.'"

Olumlu bir haber ise, Bledsoe'nun KOVID-19'a maruz kalmasına rağmen iyi bir ruh hali içinde olması. Bucks forveti DJ Wilson, Bledsoe'nun Sterling Brown ve Donte DiVincenzo ile Call of Duty oynadığını açıkladı.

2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce, Bledsoe, Bucks için maç başına ortalama 15.4 sayı, 4.6 ribaund ve 5.4 asist ile oynuyordu.


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