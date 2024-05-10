BJKAS hisselerinde büyük düşüş!

Borsada işlem gören 4 spor şirketinden biri olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS), yatırımcısına kabus yaşatıyor.
Son 1 yılda 11.67 TL seviyesinden, hızlı bir yükseliş gerçekleştiren hisseler 19 Nisan'da zirveye ulaştı. Bu tarihte bir Beşiktaş hissesi borsada 89.30 TL'ye yükselirken, Siyah-Beyazlı futbol şirketi ezeli rakiplerine fark attı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 10 milyar TL'yi bulmayan piyasa değerini katlayan BJKAS'ın piyasa değeri 21.5 milyar TL'yi gördü
6 AYLIK BİLANÇODA 1 MİLYAR ZARAR
Ancak 19 Nisan'dan sonra rüzgar tersine döndü. Hisseler borsada adeta paraşütsüz düşmeye başladı. O günden sonra 12 işlem gününü aralıksız taban olarak kapatan hisseler dün itibariyle 25.34 TL'ye geriledi. Beşiktaş'ın hisselerine 9.3 milyon TL koyan bir yatırımcının parası da 2.53 milyon TL seviyesine düştü. Beşiktaş'ın piyasa değeri de 21.5 milyar TL seviyesinden, 6.08 milyar TL seviyesine indi. Beşiktaş 2023 yılının son 6 aylık dönemi için borsaya 1 milyar 42 milyon TL zarar bildirmişti.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRMAK İSTİYOR
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2 Nisan'da bedelli sermaye artışı için Sermaye Piyasasi Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Şirket mevcut 240 milyon TL olan ödenmiş sermayesini yüzde 250 oranında artırarak 840 milyon TL'ye çıkarmayı planlıyor. Beşiktaş yönetimi 600 milyon TL'lik payı 4 TL bedelle yatırımcısına satacak. Bu şekilde şirketin yatırımcıdan yaklaşık 2 milyar 400 bin TL kaynak sağlaması planlanıyor. Sermaye artışı için SPK'nın inceleme ve onay süreci bekleniyor.
Son 1 yılda 11.67 TL seviyesinden, hızlı bir yükseliş gerçekleştiren hisseler 19 Nisan'da zirveye ulaştı. Bu tarihte bir Beşiktaş hissesi borsada 89.30 TL'ye yükselirken, Siyah-Beyazlı futbol şirketi ezeli rakiplerine fark attı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 10 milyar TL'yi bulmayan piyasa değerini katlayan BJKAS'ın piyasa değeri 21.5 milyar TL'yi gördü
6 AYLIK BİLANÇODA 1 MİLYAR ZARAR
Ancak 19 Nisan'dan sonra rüzgar tersine döndü. Hisseler borsada adeta paraşütsüz düşmeye başladı. O günden sonra 12 işlem gününü aralıksız taban olarak kapatan hisseler dün itibariyle 25.34 TL'ye geriledi. Beşiktaş'ın hisselerine 9.3 milyon TL koyan bir yatırımcının parası da 2.53 milyon TL seviyesine düştü. Beşiktaş'ın piyasa değeri de 21.5 milyar TL seviyesinden, 6.08 milyar TL seviyesine indi. Beşiktaş 2023 yılının son 6 aylık dönemi için borsaya 1 milyar 42 milyon TL zarar bildirmişti.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRMAK İSTİYOR
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2 Nisan'da bedelli sermaye artışı için Sermaye Piyasasi Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Şirket mevcut 240 milyon TL olan ödenmiş sermayesini yüzde 250 oranında artırarak 840 milyon TL'ye çıkarmayı planlıyor. Beşiktaş yönetimi 600 milyon TL'lik payı 4 TL bedelle yatırımcısına satacak. Bu şekilde şirketin yatırımcıdan yaklaşık 2 milyar 400 bin TL kaynak sağlaması planlanıyor. Sermaye artışı için SPK'nın inceleme ve onay süreci bekleniyor.
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