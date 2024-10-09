Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı!

Efsanevi bir basketbol kariyerinin ardından emekli olan ve Bahçeşehir Koleji ile basketbolun yöneticilik kısmında yeni bir maceraya atılan Nemanja Bjelica, Eurohoops'a açıklamalarda bulundu.Nemanja, aslında böyle bir göreve rahatlıkla NBA'de veya EuroLeague takımlarında, belki Sırp bir EuroLeague takımında da başlayabilirdin. Sonuçta sen kendini kanıtlamış, efsanevi bir oyuncusun. Neden Bahçeşehir?Yönetici olarak mı?Kulübü yeni yönetim devraldıktan sonra 'vizyon' kelimesini çok sık kullandıklarını görüyorum. Ayrıca sen de buradaki vizyonun ne olduğunu anlattın. Sanırım EuroLeague'in kalıcı bir üyesi olmak da bu vizyonun bir parçası, öyle değil mi?Tabii EuroLeague'e girebilmek için iki şeyin olması gerekiyor. Birincisi EuroCup'ı kazanmak, sonrasında ise EuroLeague'de bir sezon daha kalabilmek için Playofflara kalınması gerekiyor. İkincisini yapan kulüplere wildcard veriliyor ama bu bir veya iki yıl için geçerli oluyor. Dolayısıyla bunun olmasını nasıl bekliyorsunuz?Zorlanmak da gelişimin bir parçasıdır, değil mi?Göreceğiz.Nemanja, biraz da oyunculuk günlerine dönmek istiyorum. 2013 yılında Fenerbahçe, basketbolda şu an olduğu kadar güçlü bir kulüp değildi. Ayrıca Barcelona da seni istiyordu. Peki neden Fenerbahçe'yi seçtin?Tabii orada bir adam vardı, öyle değil mi?Bir yaz içerisinde iki kez mi?Nemanja, elbette pişmanlıklarla yaşamanın doğru olmadığını biliyorum ve burada 'pişman mısın yoksa değil misin?' diye sormuyorum. Yine de bazen hiç 'NBA'e daha erken gitseydim ne olurdu?' diye düşünüyor musun?Harika bir cevap. Peki Fenerbahçe'deki ikinci döneminde neler oldu? İşler planlandığı gibi gitmedi.Evet, buna saygı duyuyorum. Peki kariyerinin hangi noktasında 'tamam, bu kadarı yeterli. Benden bu kadar' dedin?