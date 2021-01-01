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"Birkaç takım, Dallas ve Porzingis'in arasındaki durumu izliyor" iddiası

Dallas Mavericks ve yıldız oyuncusu Kristaps Porzingis arasındaki durumu, birkaç takımın izlediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks ve yıldız oyuncusu Kristaps Porzingis arasındaki durumu, birkaç takımın izlediği iddia edildi.

FortyEight Minutes'den Chris Crouse'a göre, Mavericks 25 Mart olan son takas tarihinden önce Porzingis ile bir takas yapma olasılığını araştırıyor:

"Bir kaynak FortyEightMinutes.com'a, Wizards'ın, Porzingis'in Mavericks ile durumunu izleyen ekipler arasında yer aldığını söyledi. Washington ekibi 2.21'lik pivotla, Russell Westbrook ve Bradley Beal'ın yanındaki üçüncü yıldız olarak ilgileniyor."

Dallas ile beş yıllığı 158.2 milyon dolarlık bir kontrata sahip olan Porzingis, sezonun ilk dokuz maçını diz sakatlığı ile kaçırmıştı ve oyununun her iki yönünde de ritmini bulmaya çalıştığı bir süreçte yer alıyor.


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