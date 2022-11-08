Bilardoda 3 bant müsabakaları sona erdi!

Türkiye 3 bant kadınlar, gençler ve veteranlar 2. etap müsabakaları sona erdi.



Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde yapılan müsabakalara çok sayıda sporcunun katıldığın belirtti.



Ercan, finallerde mücadele eden sporcuları tebrik ederek, "Müsabakalar sonucunda kadınlarda Güzin Müjde Karakaşlı, 17 yaş altı gençlerde Burak Haşhaş, 21 yaş altı gençlerde Abdullah Kaya, veteranlar kategorisinde ise Şenol Şengül şampiyon oldu." dedi.



Öncesinde de Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nı yaptıklarını anlatan Ercan, "O organizasyona da 774 sporcu katıldı. Finalde rakibi Turgay Orak karşısında 40-38 üstünlük kuran sporcumuz Tayfun Taşdemir ikinci etap şampiyonumuz oldu. Şampiyonada ikinci olan Turgay Orak, üçüncü olan Lütfi Çenet ile Murat Naci Çoklu'ya da katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Ersan Ercan, tesiste son olarak Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası final etaplarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "O organizasyonda Barış Cin birinci, Hacı Arap Yaman ikinci, Serdar Gümüş ile Mehmet Sezer'de üçüncü oldular. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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