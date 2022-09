Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal'ın hatası gole neden olmuştu. Spor yazarı Bilal Meşe, futbolun bir takım oyunu olduğuna dikkati çektiğini belirtirken, Valerien Ismael'i eleştirdi. Bilal Meşe'nin yazısının tamamını Milliyet Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz.



İşte Meşe'nin yazısından öne çıkan o bölüm...



Futbolun hatalar oyunu olduğunu bir kez daha anımsatalım, belki bazı taraftarlar unutmuşlardır! Niye mi? Kaptan Necip Uysal... Tam 14 yıldır Kartal'ın kanatları altında... İtfaiye eri gibi, nerede yangın varsa, oraya koşuyor. Tekniktir, değildir, ayrıntıya girmenin alemi yok... Ben rakamlara bakarım, adalet kantarımda tartarım. Neredeyse 400 maça çıkmış kaptan, Kartal'da 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kucaklamış...



PROTESTO EDENLERE SORU



Her gelen teknik adam ondan bir türlü vazgeçmemiş. Bu soruyu kendinize hiç sordunuz mu, onu protesto edenler! İçiniz hiç mi sızlamadı? Kale hariç her yerde oynayan bir fotoğraftan söz ediyoruz... Nerede kaldı sizin vefa duygunuz, daha düne kadar alkışladığınız Necip'i hata yaptığı için protesto ediyorsunuz, ayıptır, günahtır! O pası arkadaşına vermek istedi, kısa düştü, tamam, peki arkadaşı biraz hamle yapsa o topu alamaz mıydı, bal gibi alırdı. Dedik ya hatalar oyunudur bu...



ISMAEL'İ DE Mİ YEDEĞE ÇEKELİM?



Peki Ismael'e ne diyeceğiz, her hata yapanı oyundan alırsanız, sahada hem adam bulamazsınız, hem de o oyuncuları bir bir kaybedersiniz! Kaldı ki sen de hata yapmıyor musun, ki yapıyorsun, özellikle oyuncu hamlelerinde seni de mi yedeğe çekelim, tribüne mi çıkaralım! Net pozisyonları gole çeviremeyenlere ne diyeceğiz? Olur, gol de atarsınız, gol de kaçırırsınız, bu oyunun genlerinde var, hatalar da futbolun tuzu - biberidir! Kartal yenilmezlik unvanını sahada bırakmasına karşın maç bitiminde taraftarların futbolcuları soyunma odasından çağırmaları bence alkışlanacak bir davranış biçimidir.



YOK MU SAYALIM?



Kaldı ki, daha ilk haftalardayız, bir yenilgiyle zirve hesabınız şaşmaz, daha bu köprünün altından çok sular akacak, unutmayalım! Son şampiyon Trabzonspor'un iki mağlubiyeti var, artı Devler Ligi'nde hayal kırıklığı yaşadı, ligde yara aldı, ancak bu tabloya bakarak, zirve yarışında yok mu sayacağız?





