Bilal Başacıkoğlu: "Gaziantep ile konuşuyorum"

Trabzonspor ile yollarını ayıran Bilal Başacıkoğlu'nun yeni adresi Gaziantep Futbol Kulübü oluyor...

, Fotoğraf; AA
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Bilal Başacıkoğlu: 'Gaziantep ile konuşuyorum'
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17 Ocak 2021 16:47
Gaziantep FK'nın prensip anlaşmasına vardığı Bilal Başaçıkoğlu transferinde sona doğru gelindiği öğrenildi.

Gaziantep Güneş Gazetesi'nden Ali Budak ile telefonda konuşan Bilal Başacıkoğlu; "Şu an henüz transferim sonuçlanmadı. Akşam saatlerinde bir görüşmemiz daha olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

Bu sezon Trabzonspor forması ile 7 resmi maça çıkan Bilal, gol ya da asist katkısı üretemedi.



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