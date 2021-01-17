Bilal Başacıkoğlu: 'Gaziantep ile konuşuyorum'

Gaziantep FK'nın prensip anlaşmasına vardığı Bilal Başaçıkoğlu transferinde sona doğru gelindiği öğrenildi.



Gaziantep Güneş Gazetesi'nden Ali Budak ile telefonda konuşan Bilal Başacıkoğlu; "Şu an henüz transferim sonuçlanmadı. Akşam saatlerinde bir görüşmemiz daha olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.



Bu sezon Trabzonspor forması ile 7 resmi maça çıkan Bilal, gol ya da asist katkısı üretemedi.



