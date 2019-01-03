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Beşiktaş'tan stoper operasyonu!

Pepe'nin ayrılmasının ardından stoper transfer etmek isteyen Beşiktaş, Dedryck Boyata'yı gündemine aldı.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş'tan stoper operasyonu!
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03 Ocak 2019 10:02
Beşiktaş Yönetimi takımdan gönderilen Pepe'nin yerine savunmayı takviye edeceği ismi Celtic'te buldu.

Siyah-Beyazlılar İskoç kulübünde forma giyen Dedryck Boyata için devreye girdi. Bu hafta içinde 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu için girişimlerin yapılacağı öğrenildi.

Bu oyuncu ile İngiliz kulübü Fulham da ilgilendiği için elini çabuk tutmaya çalışan Beşiktaş yönetimi sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncu için kulübü sıkıntıya sokmayacak bir teklif yapacak.

DOMAGOJ VIDA'YA 4 TALİP VAR!

Öte yandan Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'nın Fulham, West Ham United ve Everton tarafından izlendiği, Fransız ekibi Monaco'nun da bu oyununun transferi için girişimde bulunduğu bildirildi.

Hırvat basınında yer alan haberlerde tecrübeli oyuncunun sezon başından beri gösterdiği performansla Avrupa devlerinin hedefi olduğu hatırlatıldı. Mali açıdan sorunlu bir dönem geçiren Beşiktaş'ın da Vida'yı 12 milyon euroya satmak istediği belirtildi.

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