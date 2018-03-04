''Soldado'nun ayağına basması nedeniyle

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Arena'da karşılaşmış, mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ancak, karşılaşmaya futboldan çok kavgalar, kırmızı kartlar ve hakem hataları damga vurmuştu.Quaresma ve Josef De Souza arasındaki sözlü ve fiziki tartışma PFDK'ya taşınmış, Volkan Demirel ve Alper Potuk kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.Olayların üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Beşiktaş cephesinde bir şok da Trabzonspor mücadelesi öncesi yaşandı. Pepe, son dakikada kadrodan çıkartıldı.Beşiktaş resmi Twitter hesabından paylaşılan yazıda, Trabzon'a giden Beşiktaş kafilesinin görsellerine yer verilirken twit içeriğinde:, parmağında kırık meydana gelen Pepe ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen Quaresma kadroda yer almadılar" ifadeleri yer aldı.