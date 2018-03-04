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Beşiktaş'tan Roberto Soldado hakkında şok twit!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinin ilk ayağında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Olaylı geçen derbi sonrası yankılar hala devam ederken Beşiktaş resmi twitter hesabından Trabzonspor yolculuğu öncesi şok bir twit paylaşıldı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'tan Roberto Soldado hakkında şok twit!
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04 Mart 2018 15:57
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Arena'da karşılaşmış, mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ancak, karşılaşmaya futboldan çok kavgalar, kırmızı kartlar ve hakem hataları damga vurmuştu.

Quaresma ve Josef De Souza arasındaki sözlü ve fiziki tartışma PFDK'ya taşınmış, Volkan Demirel ve Alper Potuk kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.

Olayların üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Beşiktaş cephesinde bir şok da Trabzonspor mücadelesi öncesi yaşandı. Pepe, son dakikada kadrodan çıkartıldı. 

Beşiktaş resmi Twitter hesabından paylaşılan yazıda, Trabzon'a giden Beşiktaş kafilesinin görsellerine yer verilirken twit içeriğinde:

''Soldado'nun ayağına basması nedeniyle, parmağında kırık meydana gelen Pepe ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen Quaresma kadroda yer almadılar" ifadeleri yer aldı.

İşte resmi hesaptan atılan o twit;




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