Beşiktaş'tan Macaristan'a transfer oldu

Macaristan temsilcisi Debrecen, Beşiktaş'ın U19 takımında oynayan Almos Kaan Kalafat'ı 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Beşiktaş'tan Macaristan'a transfer oldu
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15 Şubat 2021 15:37
Macaristan 2. Lig ekiplerinden Debrecen, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç oyuncusu Almos Kaan Kalafat'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Macaristan ekibinin yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun 1,5 yıllığına kiralandığını kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş'ın istediği an geri çağırma opsiyonunu da anlaşmaya eklediği belirtildi.

ALMOS KAAN KALAFAT KİMDİR?

2013'ten bu yana Beşiktaş altyapısında top koşturan Almos Kaan Kalafat, 2019'da profesyonelliğe adım attı. Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, Bakırköy doğumlu olmasına rağmen Macaristan Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da top koşturdu. Bu sezon U19 Ligi'nde dikkatleri üzerine çeken yıldız adayı 27 maçta 12 gollük performansıyla öne çıkmıştı.



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