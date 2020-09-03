Beşiktaş'ta tüm gözler Nikola Kalinic'te

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna 13 Eylül pazar günü Trabzonspor deplasmanında başlayacak olan Siyah- Beyazlılar'da 1 numaralı gündem transfer... Özellikle forvet hamlesi konusunda yoğun bir çalışma yürüten Kara Kartal, İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic için ısrarını sürdürüyor.



Geçen sezonu İtalya Serie A temsilcisi Roma'da kiralık olarak geçiren ve 19 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcuyla yapılan ilk temastan olumlu geri dönüş alan Beşiktaş Yönetimi, yıldız ismin kulübünü ikna etmesini bekliyor. Atletico Madrid'le 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcunun, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesini fesh etmek için görüşmelerde bulunduğu ancak henüz bir sonuç çıkmadığı bildirildi.



En yüksek maaş onun olacak



Teknik direktör Diego Simeone'nin kadro planlamasında yer almadığını ilettiği tecrübeli oyuncunun, bundan dolayı kariyerine daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda devam etmek istediği biliniyor. Atletico Madrid'ten yıllık 3 milyon Euro maaş kazanan Kalinic, yeni sezondaki alacaklarına karşılık sözleşmesini fesh edip Kara Kartal'a gitmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-Beyazlılar'ın yıllık 2 milyon Euro artı bonuslar üzerinden ikna ettiği Kalinic, transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ın bu transfer döneminde en çok maaş verdiği futbolcu olacak.



