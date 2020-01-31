Beşiktaş'ta öze dönüş başladı!

Beşiktaş'ta artık yeni bir dönem başlıyor. Futbol ve basketbol takımlarında arka arkaya gelen hamlelerle son dönemdeki sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor.

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta öze dönüş başladı!
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31 Ocak 2020 11:42
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçilirken, daha farklı adımlar atıyor.

Sergen Yalçın ve Burak Bıyıktay ile camiayı tanıyan isimler göreve getiriliyor. Hem maddi hem de manevi anlamda başarı amaçlanıyor. Bunun için de öze dönüş gerçekleşiyor.

BASKETBOLA BURAK BIYIKTAY

Kartal'da ilk olarak erkek basketbol takımında coach değişikliği oldu. Aylık 50 bin dolar maaş alan Dusko Ivanovic'le yolları ayıran siyah-beyazlılar, daha önce kulübün basketbol şubesinde yardımcı antreör, başantrenör ve genel menajer olarak görev yapan Burak Bıyıktay'ı aylık 5 bin dolar maaşla göreve getirildi. Ayrıca yeniden yapılandırma görevi de takımın eski coachlarından Ahmet Kandemir'e verildi.

FUTBOLA SERGEN YALÇIN

Futbolda da Abdullah Avcı ile yaşanan sıkıntılardan sonra Sergen Yalçın dönemi başladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve futbolculuğunda efsaneleşen Yalçın, Dolmabahçe'ye bu kez teknik adam olarak geri döndü.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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