Beşiktaş'ta gençlere Fatih Aksoy modeli

Geçen sezonun ara transfer döneminde Sivasspor'a kiralanan takımın genç orta saha oyuncusu Fatih Aksoy, Yiğidolar'da 34 maça çıkıp 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.



22 yaşındaki futbolcunun gelişiminden oldukça memnun olan yönetim, takımdaki diğer alt yapıdan gelen isimler için de oynama garantili kiralama projesini devreye sokacak.



Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz dışında kadroda bulunan; Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Ahmet Gülay, Kartal Kayra Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve İlkay İşler gibi oyuncular için sezon sonunda teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşecek olan yönetim, sonrasında düğmeye basacak.



