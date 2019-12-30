Beşiktaş'ın Şilili savunmacısı Enzo Roco, bu sezon Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu istikrarlı görüntüyle takımdaki yerini sağlama aldı.
Peş peşe yaşadığı sakatlıklar ve formsuz görüntüsü sebebiyle sezon başında gönderilmesi gündeme gelen ancak son anda kulüpte kalan Roco'nun, ligin ilk yarısındaki performansından memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bu oyuncuyla yola devam kararı aldığı kaydedildi.
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Peş peşe yaşadığı sakatlıklar ve formsuz görüntüsü sebebiyle sezon başında gönderilmesi gündeme gelen ancak son anda kulüpte kalan Roco'nun, ligin ilk yarısındaki performansından memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bu oyuncuyla yola devam kararı aldığı kaydedildi.
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