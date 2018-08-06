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Beşiktaş'ta Enes Ünal bekleyişi

Beşiktaş, Villarrea'in gözden çıkardığı Enes Ünal için Carlos Bacca'dan gelecek haberi bekliyor.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş'ta Enes Ünal bekleyişi
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06 Ağustos 2018 04:42
Beşiktaş, Enes Ünal'a çok yaklaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in daha önce alınmasını istediği Enes için fırsat doğdu.

Enes Ünal'ın kulübü Villarreal, Milan'dan Carlos Bacca'nın tapusunu almak için görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferin büyük olasılıkla olumlu sonuçlanması bekleniyor. İspanyol ekibi bu sezon forvete Toko Ekambi ile Gerard Moreno'yu transfer etti. Bacca'nın da gelişiyle şansı kalmayacak.

BÜYÜK YATIRIM YAPTILAR

Villareal, Enes Ünal'ı 2017 yazında 14 milyon euro karşılığında M.City'den renklerine bağlamıştı. Levante'ye de kiralandı ancak kısa süre sonra geri döndü. Özellikle geçen sezon Atletico Madrid maçında sonradan girip goller attıktan sonra adeta kıymete bindi. 21 yaşındaki golcüyü tamamen kaybetmek istemiyorlar. Beşiktaş gibi Avrupa'nın önemli bir kulübünde kendisine çok şey katabileceği düşünülüyor. Tüm şartlar şu anda Siyah-Beyazlı ekibin lehine...

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