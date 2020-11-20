Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde kaleci sorunu baş gösterdi.



Kırmızı kart cezası onanan Ersin Destanoğlu'nun forma giyemeyeceği Başakşehir ve F.Bahçe maçları öncesinde Utku Yuvakuran da sakatlandı. 23 yaşındaki file bekçisi ağrıları nedeniyle saha çalışmasına katılamazken, salonda idman yaptı. Sağlık heyeti, oyuncuyu Başakşehir maçına yetiştirebilmek için teyakkuza geçerken B planı olarak da Emre Bilgin hazırlanıyor.



Altyapıdan yetişen 16 yaşındaki Emre Bilgin ile sezon başında 3 yıllık anlaşma yapılırken oyuncu kadroya hiç giremedi.



GÖZLER UTKU'DA



Utku'nun tedavisinin sürdüğü, sağlık ekibinin de oynatmak için büyük çaba sarfettiği belirtildi. Aksi halde ise Emre Bilgin sahadaki isim olacak.



EMRE BİLGİN KİMDİR?



Beşiktaş A takımı ile sahaya hiç çıkmayan Emre Bilgin, U16 Milli Takımı'nın formasını 12, U15 Milli Takımı'nın formasını da 6 kez sırtına geçirdi.





DOĞUM YERİ: İSTANBUL

YAŞ: 16

BOY: 1.88

PİYASA DEĞERİ: 50 BİN EURO

KULLANDIĞI AYAK: SOL

KONTRAT SONU: 30 HAZİRAN 2023







