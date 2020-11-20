Beşiktaş'ta eldiven 16'lık Emre Bilgin'de!

Beşiktaş'ta zorlu Başakşehir virajı öncesinde Utku Yuvakuran'ın sakatlığı moralleri bozdu. Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda Utku'nun da sakatlığı ile gözler 16 yaşındaki genç kaleci Emre Bilgin'e çevrildi. Teknik heyet, 16'lık file bekçisini hazırlamak için harıl harıl çalışıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; TFF
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Beşiktaş'ta eldiven 16'lık Emre Bilgin'de!
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20 Kasım 2020 08:54
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde kaleci sorunu baş gösterdi.

Kırmızı kart cezası onanan Ersin Destanoğlu'nun forma giyemeyeceği Başakşehir ve F.Bahçe maçları öncesinde Utku Yuvakuran da sakatlandı. 23 yaşındaki file bekçisi ağrıları nedeniyle saha çalışmasına katılamazken, salonda idman yaptı. Sağlık heyeti, oyuncuyu Başakşehir maçına yetiştirebilmek için teyakkuza geçerken B planı olarak da Emre Bilgin hazırlanıyor.

Altyapıdan yetişen 16 yaşındaki Emre Bilgin ile sezon başında 3 yıllık anlaşma yapılırken oyuncu kadroya hiç giremedi.

GÖZLER UTKU'DA

Utku'nun tedavisinin sürdüğü, sağlık ekibinin de oynatmak için büyük çaba sarfettiği belirtildi. Aksi halde ise Emre Bilgin sahadaki isim olacak.

EMRE BİLGİN KİMDİR?

Beşiktaş A takımı ile sahaya hiç çıkmayan Emre Bilgin, U16 Milli Takımı'nın formasını 12, U15 Milli Takımı'nın formasını da 6 kez sırtına geçirdi.


DOĞUM YERİ: İSTANBUL
YAŞ: 16
BOY: 1.88
PİYASA DEĞERİ: 50 BİN EURO
KULLANDIĞI AYAK: SOL
KONTRAT SONU: 30 HAZİRAN 2023





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