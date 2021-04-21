Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi konuşma yapacak!

Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklama yapacağı duyuruldu.
Siyah - beyazlıların başkanının, 22 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
Ahmet Nur Çebi'nin şampiyonluk yarışına ve gündeme dair açıklamalar yapması bekleniyor.
Siyah - beyazlıların başkanının, 22 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
Ahmet Nur Çebi'nin şampiyonluk yarışına ve gündeme dair açıklamalar yapması bekleniyor.