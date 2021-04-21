Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi konuşma yapacak!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi konuşma yapacak!
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21 Nisan 2021 16:44
Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklama yapacağı duyuruldu.

Siyah - beyazlıların başkanının, 22 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Ahmet Nur Çebi'nin şampiyonluk yarışına ve gündeme dair açıklamalar yapması bekleniyor.



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