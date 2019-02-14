Beşiktaş'ta Adem Ljajic gaza bastı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takım oyununu olumsuz etkilediği için yeni transfer Shinji Kagawa ile Adem Ljajic'i ilk 11'de birlikte oynatmaya sıcak bakmadığını açıklamıştı.Son olarak Bursaspor karşılaşmasının ardından bu düşüncesini tekrarlayan Güneş, sol kanatta görev verdiği Güven Yalçın'ın performansından memnun kaldığını duyurması ve Ricardo Quaresma'nın da cezasının bitmesinin ardından yarınki Yeni Malatya maçında takımın merkezinde ya Kagawa ya da Ljajic'e görev verecek.Deneyimli çalıştırıcının, tercihini Ljajic'ten yana kullanmayı planladığı bildirildi.Ara transfer döneminde Kagawa'nın takıma katılmasının ardından Japon futbolcuyla forma yarışına giren Ljajic, tecrübeli oyuncunun ilk maçında 2 gol atmasıyla rüzgarın yeni ismin arkasına geçmesi sonrasında adeta gaza bastı. Sırp yıldız, 11'deki yerini kaybetmemek için takım çalışmalarında artık daha hırslı ve istekli bir görüntü sergilemeye başladı.Teknik direktör Şenol Güneş'in de ikili arasındaki forma rekabetinden memnun olduğu, performans olarak şu anda Ljajic'i daha önde görse de ilerleyen haftalarda Kagawa'yı 11'e çekebileceği belirtildi.