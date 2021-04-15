Beşiktaş'ta Aboubakar yine yok

Beşiktaş'ta sakatlığı olan, Ankaragücü maçı kadrosuna da alınmadı.Kamerunlu golcü, milli takım kampından sakat döndüğü için Süper Lig'deki Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyememişti.Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar'ın maça yetişmemesi nedeniyle Cenk Tosun'un da sezonu kapatması nedeniyle santrfor pozisyonunda Cyle Larin'e görev verecek. Bu durumda siyah-beyazlı hocanın kanatlardaki tercihleri ise Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou olacak.Beşiktaş, 16 Nisan Cuma günü 19:00'da evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Erzurum deplasmanında oynamayarak cezasını tamamlayan Josef de Souza karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.Beşiktaş'ta cuma günü oynanacak müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.