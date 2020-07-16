Beşiktaş'a Çinli yıldız kanat oyuncusu

Beşiktaş, kanat transferi için gözünü Espanyol'da forma giyen Çinli yıldıza çevirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş'a Çinli yıldız kanat oyuncusu
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16 Temmuz 2020 11:08
İspanyol basınından Beşiktaş için flaş bir iddia geldi.

Beşiktaş'ta bu sezon kanatlar performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Kara Kartal'ın transferde önceliklerinden birisi olan mevkii için gözünü İspanya'ya çevirdiği iddia edildi.  

Gazetelere göre La Liga'dan düşen Espanyol'da forma giyen Wu Lei, Siyah-Beyazlılar'dan teklif aldı.

Çinli sol kanat oyuncusu bu sezon 47 maçta oynadı ve 8 gol attı.



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