SERGEN YALÇIN'IN TERCİHLERİ

HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

HATAYSPOR'DAN ERKEN GOL

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK: BATSHUAYI

GHEZZAL MUNIR'İ GEÇEMEDİ

BEŞİKTAŞ YİNE KAPTIRDI, HATAY DEĞERLENDİREMEDİ

2. YARIDA TEMPO DÜŞTÜ

ALEX VURDU, YİNE MUNIR

BEŞİKTAŞ'TAN DEĞİŞİKLİKLER

MEHMET TOPAL'DAN HARİKA VURUŞ, GOL İPTAL!

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 11. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı ve iyi gidişatını sürdürdü.Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 6. dakikada Lobjanidze'den geldi. Beşiktaş'ın 72. dakikada Mehmet Topal'ın topukla yaptığı vuruşla bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Deplasmandaki son 3 maçını da kaybeden Beşiktaş, Mayıs - Eylül 2019'dan sonra en uzun seriyle karşı karşıya kaldı.Bu sonucun ardından son 5 maçının 3'ünden yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, 20 puanla 3. sırada kaldı. Yenilmediği son 4 maçta 3. galibiyetini alan Hatayspor ise puanını 23 yaptı ve lider Trabzonspor'un 4 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti.Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor ile dv maçta karşılaşacakken; Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.Yalçın, ilk 11'de sakatlıkları nedeniyle De Souza ve Pjanic yerine Montero ile Atiba'ya yer verdi.Beşiktaş, Hatayspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi. Montero ve Atiba ilk 11'iyle sahaya çıktı.Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton, Kenan Karaman, Güven Yalçın ise yedek kulübesinde yer aldı.Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.Teknik direktör Erdoğan, ilk 11'de Emre Çolak yerine Boudjema'ya görev verdi.Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze, Boudjema, El Kaabi, Diouf ilk 11'iyle çıktı.Beşiktaş, karşılaşmanın ilk dakikalarında topu daha çok ayağında tutarken, kaptırılan top sonrasında bir anda kalesinde golü gördü.6. dakikada Vida'nın çıkarken kaptırdığı top sonrası Diouf hemen solundaki El Kaabi'yi gördü. O da karşı karşıya pozisyonda pas çıkarmak isterken önce savunmaya sonra kendisine çarpan top kaleye yöneldi, Lobjanidze de ağlara doğru giden topa son dokunan isim olurken, takımını öne geçirdi.Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş, 21. dakikada kritik bir sakatlıkla daha karşı karşıya kaldı.Sağ arka adelesini tutan Michy Batshuayi, yürüyerek kenara geldi ve yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. Belçikalı yıldızın yerine Kenan Karaman oyuna dahil oldu.Çok fazla top kayıplarının yaşandığı ik yarıda Beşiktaş beraberlik golünü bulacak pozisyonlar yakaladı.30. dakikada ceza yayının gerisinde topu alan Ghezzal içeri sokuldu ve sol çaprazdan son çizgiye inerken kaleyi denedi, Munir son anda topu kornere tokatladı.İlk golde olduğu gibi Beşiktaş defanstan çıkmaya çalışırken bir kez daha kalesinde gol görme tehlikesi yaşadı.45+3. dakikada Montero'nun hatalı pası sonrası El Kaabi'nin derinlemesine topuna Traore sol çaprazdan bomboş durumda vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.Karşılaşmanın 2. yarısının başında beraberlik için daha etkili olması beklenen Beşiktaş, Hatayspor savunmasını aşmakta zorlandı.2. yarının ilk dakikalarında Hatayspor sahaya iyi yerleşerek Beşiktaş'ın pozisyon bulmasını engelledi ve kontra atak şansları kovaladı.Beşiktaş, 2. yarıdaki ilk tehlikeli pozisyonunu 66. dakikada Alex Teixeira ile buldu.Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier'nin ortasında kale alanına doğru iyi hareketlenen Teixeira kafayı vurdu, çizgi üzerindeki Munir yerden seken topu güçlükle çeldi.Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, beklenen golün gelmemesi nedeniyle oyuna müdahale etti ve değişiklikler geldi.67. dakikada Atiba ve Necip kenara gelirken, Mehmet Topal ve Salih Uçan orta sahaya dinamizm getirmeleri için oyuna dahil oldu.Değişikliklerin ardından ceza alanında daha çok oyuncuyla bulunan Beşiktaş, 72. dakikada beraberlik golünü buldu ancak VAR devreye girerek golü iptal etti.Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Mehmet Topal topuğuyla kariyerinin en güzel gollerinden birini attı ancak Cüneyt Çakır golü verdikten sonra VAR incelemesi yapıldı. Tecrübeli oyuncunun vuruş yaptığı sırada ofsayt pozisyonunda olan Montero, topun kaleye gidiş yönünde yer aldığı gerekçesiyle topa değmemesine rağmen ofsayt kararı çıktı ve gol geçerlilik kazanmadı.6. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda top savunmaya, ardından tekrar kendisine çarparak kaleye yöneldi. Çizgide topa dokunan Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.12. dakikada kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Boudjemaa'nın önünde kaldı. Boudjemaa'nın çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.14. dakikada Beşiktaş'ın atağında ceza sahası önünde topla buluşan Atiba'nın çektiği şutta, kaleci Munir gole izin vermedi.17. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta Lobjanidze'nin uzaktan şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı.31. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın savunmayı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.45+3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.45+5. dakikada Montero'nın hatalı pasında topu alan El Kaabi'nin pasında Traore meşin yuvarlakla buluştu. Traore'nin şutunda top auta çıktı.50. dakikada Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Kenan Karaman'ın çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.52. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışında topla buluşan Adekugbe'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.72. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mehmet Topal, sırtı dönükken topuğuyla vurduğu top ağlarla buluştu. Ancak VAR'da giden maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.90 dakikada Hatayspor'un sol kanattan yaptığı atakta Adekugbe'nin pasında ceza sahası içinde topa vuran Sait Louis'in şutu az farkla auta gitti.90+5 dakikada Sait Louis'in pasında ceza sahasında içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kamara'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.Yeni HatayCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMunir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze (Dk. 71 Kamara), Boudjemaa (Dk. 85 Muhammed Mert) , El Kaabi (Dk. 71 Saint Louis), DioufErsin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal ( Dk.68 Salih Uçan) , Atiba (Dk.68 Mehmet Topal) , Ghezzal (Dk. 82 Gökhan Töre), Teixeira (Dk. 82 Güven Yalçın), Larin, Batshuayi (Dk. 24 Kenan Karaman)Dk. 6 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)Dk. 45 Teixeira (Beşiktaş) Dk. 80 Boudjemaa, Dk. 88 Traore Dk. 90+7 Kamara (Atakaş Hatayspor)