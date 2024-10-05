Beşiktaş, Zeren Spor'a şans tanımadı!

Beşiktaş, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.

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Beşiktaş, Zeren Spor'a şans tanımadı!
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05 Ekim 2024 22:46
Son güncelleme 05 Ekim 2024 22:49
Beşiktaş, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Zeren Spor'u 3-1 yendi.

Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güreşen, Merve Tanıl, Merve Nezir, Derya Güç, Humay Fırıncıoğlu)

Zeren Spor: Malinov, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Mihajlovic, Uzelac, Yasemin Şahin (Gülçin Doğan, Ceren Önal, İdil Naz Başcan, Kochurina, Hilal Kocakara, Fabris)

Setler: 26-24, 25-21, 25-27, 25-23

Süre: 121 dakika (31, 29, 34, 27)

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