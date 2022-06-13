Seçim heyecanının geride kalmasının ardından mazbatasını alan Beşiktaş yönetimi, altyapıya da büyük önem veriyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Elit U-17 Gelişim Ligi'nde şampiyon olan U-17 Akademi Takımı'nın teknik ekibi ve sporcularıyla Vodafone Park'ta bir araya geldi.



YÖNETİCİLER U17 TAKIMI İLE BULUŞTU



Buluşmada; Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Genel Sekreter, Sponsorluklar ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Mutluşan Ferah, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Futbol Akademisi ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi de yer aldılar.



BAŞARI DİLEDİLER



Başkan Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, şampiyonluk kupasının da bulunduğu buluşmada, U-17 Akademi Takımı'nın teknik ekibi ile sporcularını kutladı ve başarılarının devamını diledi.





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