Beşiktaş Kulübü'nün idari kadrosunda özellikle altyapıya verdiği önemle bilinen genel koordinatör Samet Aybaba, yeni Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu için harekete geçti.
Altyaş kategorilerindeki teknik adamlarla sürekli olarak iletişim halinde olan deneyimli isim, teknik ekiple de bu konuda devamlı istişarelerine devam ediyor.
Samet Aybaba belirlenen genç oyunculardan öne çıkanları kampa götürecek. Bu isimler, Giovanni van Bronckhorst tarafından da yakından takip edilecek.
Altyaş kategorilerindeki teknik adamlarla sürekli olarak iletişim halinde olan deneyimli isim, teknik ekiple de bu konuda devamlı istişarelerine devam ediyor.
Samet Aybaba belirlenen genç oyunculardan öne çıkanları kampa götürecek. Bu isimler, Giovanni van Bronckhorst tarafından da yakından takip edilecek.