Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini yapıyor!

Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyapor ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Fabrice N'Sakala ila anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini yapıyor!
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22 Haziran 2020 15:49
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katıyor.

NTV'de yer alan habere göre; Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak olan 29 yaşındaki sol bek, Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile yeni sözleşme yapmayı planlamayan siyah beyazlılar, N'Sakala transferi ile sol bek açığı kapatmayı hedefliyor.

Kariyerinde daha önce Fransa'nın Troyes ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, son 4 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyiyor.

Bu sezon Akdeniz ekibinde 29 kez görev yapan N'Sakala, 1 asist yaptı.



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