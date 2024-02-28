Beşiktaş, yarı final için Fransa'da sahnede

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında perşembe günü Fransa'nın Lattes Montpellier ekibine konuk olacak.
Lattes Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş BOA, 73-59'luk skorla kazanmıştı.
Kupada turu geçen ekip, adını yarı finale yazdıracak.
Lattes Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş BOA, 73-59'luk skorla kazanmıştı.
Kupada turu geçen ekip, adını yarı finale yazdıracak.
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