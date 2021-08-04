Beşiktaş ve Galatasaray, Ounas'ın peşinde

Beşiktaş ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, bonservisi Napoli'de bulunan Adam Ounas'ı renklerine bağlamak için temaslarını sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ve Galatasaray, Ounas'ın peşinde
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04 Ağustos 2021 10:36
Yaz transfer dönemi Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçen transfer savaşlarına sahne oldu. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'e; Galatasaray'ın ise Ghezzal ve Rosier'e teklif götürdüğü dönemde ezeli rakipler transferde birçok kez karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray bu kez Adam Ounas'ı renklerine bağlamak için yarışıyor. Palco do Esporte'de yer alan habere göre Atalanta United, Beşiktaş ve Galatasaray Adam Ounas transferi için yarışıyorlar.

Adam Ounas geçtiğimiz sezonu Crotone'de kiralık olarak geçirmişti. Cezayirli futbolcu geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol atıp 5 asist yaptı. Adam Ounas'ın Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 8 milyon Euro...


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