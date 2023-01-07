Beşiktaş tribünlerinden Ozan Tufan tezahüratı

Beşiktaşlı taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesinde "Ozan Tufan'ı istemiyoruz" tezahüratları yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş tribünlerinden Ozan Tufan tezahüratı
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07 Ocak 2023 19:01
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesi siyah beyazlı taraftarlar, Ozan Tufan ile ilgili tezahürat yaptı.

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Ozan Tufan ile ilgili taraftarlar, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz." tezahüratı yaparak tavrını ortaya koydu.

CEYHUN KAZANCI "İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferi için, "Hocamız Ozan Tufan'ı Bursaspor'dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş'in futbol aklı, Beşiktaş'ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.

 

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