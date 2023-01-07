Beşiktaş tribünlerinden Ozan Tufan tezahüratı

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesi siyah beyazlı taraftarlar, Ozan Tufan ile ilgili tezahürat yaptı.



Beşiktaş'a transferi gündemde olan Ozan Tufan ile ilgili taraftarlar, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz." tezahüratı yaparak tavrını ortaya koydu.



CEYHUN KAZANCI "İSTİYORUZ" DEMİŞTİ



Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferi için, "Hocamız Ozan Tufan'ı Bursaspor'dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş'in futbol aklı, Beşiktaş'ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ