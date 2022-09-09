Bu sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim büyük Beşiktaş taraftarı. Sevginizi, enerjinizi ve ruhunuzu şimdiden hissediyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım birlikte güzel bir hikaye yazarız. Burada olduğum, bu takımla antrenmanlara çıkacağım ve bu muhteşem kulüp için çok çalışacağımdan dolayı çok büyük heyecan duyuyorum." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'dan transfer ettiği Nathan Redmond'a kavuştu.Siyah-beyazlıların yeni transferi İstanbul'a geldi., futbolcununduyuruldu. Futbolcugiyecek.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.kulübünden yapılan açıklamada isetransfer olduğu duyuruldu.Nathan Redmond transferinin ardından "