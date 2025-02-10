Beşiktaş transfer açıkladı: Elan Ricardo!

Beşiktaş, CD La Equidad'dan Elan Ricardo'nun transferini resmi olarak açıkladı.



Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:



"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.



Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir.



Elan Ricardo kimdir?



20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi."



