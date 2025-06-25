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Beşiktaş, Tomas Handel için girişimlerini sürdürüyor!

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Portekiz ekibi Vitoria Guimares'te oynayan Tomas Handel'i kiralamak istiyor.

calendar 25 Haziran 2025 10:38 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 10:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Tomas Handel için girişimlerini sürdürüyor!
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Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta arayış sürüyor

Record'un haberine göre Beşiktaş, Tomas Handel'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor ancak Vitoria kiralama bedeli çok yüksek olmadığı sürece böyle bir teklife sıcak bakmadı.

Vitoria Guimaraes, serbest kalma bedeli 50 milyon euro olan ve 2029'a dek sözleşmesi bulunan Handel'in transferi için 12 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

48 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes ile 48 maça çıkan oyuncu 2 gol attı ve 1 kere asist sevinci yaşadı.


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