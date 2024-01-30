Beşiktaş temasa geçti: James Rodriguez

Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş, Sao Paulo'dan ayrılmak isteyen James Rodriguez'in menajerleriyle temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş temasa geçti: James Rodriguez
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30 Ocak 2024 21:19
Ara transfer döneminde ses getiren bir transfer yapmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündeme aldı.

Globo'da yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp, Sao Paulo forması giyen James Rodriguez'i gündemine aldı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Beşiktaş, Kolombiyalı yıldızın menajeriyle transfer için temasa geçti. 32 yaşındaki on numaranın Brezilya'da mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği yazıldı.

TEMASLAR HIZLANACAK

Hasan Arat ve kurmayları Real Madrid, Bayern Münih, Monaco, Everton, Porto gibi önemli kulüplerde forma giyen yıldız futbolcunun transferi için temaslarını hızlandıracak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

James Rodriguez'in Sao Paulo ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Brezilya ekibinde 14 maçta forma giyen yıldız isim7 1 gol ve 3 asist yaptı.

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