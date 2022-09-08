Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü açıkladı

Beşiktaş, adı uzun süredir gündeminde yer alan Tayfur Bingöl için mutlu sona ulaştı ve Alanyaspor'dan kiraladığını duyurdu.



Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Akdeniz 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek.



Siyah-beyazlıların yeni ismi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.



Öte yandan Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda istemesi halinde Tayfur Bingöl'ün bonservisini alabilecek.







