Beşiktaş taraftarından yönetime tepki!

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile sahasında berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlardan tepki geldi.
Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde başkan Ahmet Nur Çebi aleyhine tezahüratlar yaptı.
Siyah-beyazlı futbolseverler zaman zaman "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tezahüratlarla yönetime tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarların tepkisi maç sonunda da devam etti.
Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde başkan Ahmet Nur Çebi aleyhine tezahüratlar yaptı.
Siyah-beyazlı futbolseverler zaman zaman "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tezahüratlarla yönetime tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarların tepkisi maç sonunda da devam etti.
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