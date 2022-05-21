Beşiktaş taraftarından yönetime tepki!

Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, başkan Ahmet Nur Çebi'ye tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarından yönetime tepki!
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21 Mayıs 2022 22:50
Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile sahasında berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlardan tepki geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde başkan Ahmet Nur Çebi aleyhine tezahüratlar yaptı.

Siyah-beyazlı futbolseverler zaman zaman "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tezahüratlarla yönetime tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarların tepkisi maç sonunda da devam etti.

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