Amsterdam'da Ajax ve Beşiktaş arasında oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasını izlemek için stada gelen Beşiktaşlı Türk taraftarlar, Hollanda polisinin korkunç muamelesiyle karşılaştı. Adeta 'gözünün üstünde kaşın var' denilerek 14 tutuklama yapıldı; polis köpekleri, 1 kişiyi ısırarak yaraladı.
POLİSTEN GÖZALTI
Hollanda basınından Sportnieuws.nl'de, tutuklamalara ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş'ın yaklaşık iki bin taraftarı maç akşamı Dam Meydanı'ndan Merkez İstasyon'a kadar yürüdü. Daha sonra metroyla stada gittiler. Orada az sayıda taraftarın havai fişek atması polisin çok sayıda tutuklama yapmasına yol açtı. Waterlooplein'de Ajax ve Beşiktaş taraftarları birbirine girdi ve 3 kişi burada gözaltına alındı.
Amsterdam'ın başka bir yerinde ise iki Beşiktaş taraftarı, havai fişek patlattıkları gerekçesiyle tutuklandı. İki taraftar da maçın oynandığı stada biletsiz girmeye çalıştı. Ayrıca ceplerinde ağır havai fişek bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı."
POLİSTEN GÖZALTI
Hollanda basınından Sportnieuws.nl'de, tutuklamalara ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş'ın yaklaşık iki bin taraftarı maç akşamı Dam Meydanı'ndan Merkez İstasyon'a kadar yürüdü. Daha sonra metroyla stada gittiler. Orada az sayıda taraftarın havai fişek atması polisin çok sayıda tutuklama yapmasına yol açtı. Waterlooplein'de Ajax ve Beşiktaş taraftarları birbirine girdi ve 3 kişi burada gözaltına alındı.
Amsterdam'ın başka bir yerinde ise iki Beşiktaş taraftarı, havai fişek patlattıkları gerekçesiyle tutuklandı. İki taraftar da maçın oynandığı stada biletsiz girmeye çalıştı. Ayrıca ceplerinde ağır havai fişek bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı."