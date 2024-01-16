Beşiktaş, Tango Bourges Basket deplasmanına çıkacak!

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.
Bourges'deki mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Beşiktaş, konuk ettiği Fransız ekibine karşı ilk maçı 83-74 kazanmıştı. Evindeki maçı 9 sayı farkla kazanan siyah-beyazlılar, bu avantajla deplasmandaki maça çıkacak.
Turu atlayan takım, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.
Bourges'deki mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Beşiktaş, konuk ettiği Fransız ekibine karşı ilk maçı 83-74 kazanmıştı. Evindeki maçı 9 sayı farkla kazanan siyah-beyazlılar, bu avantajla deplasmandaki maça çıkacak.
Turu atlayan takım, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.