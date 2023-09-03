Beşiktaş'tan transferde Nico Elvedi hamlesi!

Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş stoper takviyesi için bu kez Nico Elvedi'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan transferde Nico Elvedi hamlesi!
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03 Eylül 2023 13:23
Son güncelleme 03 Eylül 2023 15:51
Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın gündemine Nico Elvedi geldi.

Siyah-beyazlılar, Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın 26 yaşındaki İsviçreli savunma oyuncusunu gündemine aldı.

Takımdan ayrılmak isteyen ancak Alman ekibinde kalan Nico Elvedi, Mönchengladbach'ın Bayern Münih maçında yedek kulübesinde kaldı.

Mönchengladbach'ın 2015 yılında FC Zürich'ten 4 milyon euroya transfer ettiği İsviçreli milli futbolcunun, Alman ekibinde forma şansı azalırken, Beşiktaş ise oyuncunun durumunu sordu.

Geçen sezon Mönchengladbach'ta 34 maça çıkan Nico Elvedi için Alman ekibinin 8-10 milyon euro arasında bonservis bedeli beklediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü, Nico Elvedi transferinin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak netleşeceği öğrenildi.

NİCO ELVEDİ KİMDİR?

İsviçre'de 30 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelen Nico Elvedi, FC Zürich'te futbola başladı. Elvedi, 2014'te A takıma yükseldi. İsviçreli savunma oyuncusu, daha sonra Borussia Mönchengladbach'ın radarına girdi ve Alman ekibine 2015 yılında imza attı.

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