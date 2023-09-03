Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlayan'ın gündeminegeldi.Siyah-beyazlılar, Bundesliga takımlarından'ın 26 yaşındaki İsviçreli savunma oyuncusunu gündemine aldı.Takımdan ayrılmak isteyen ancak Alman ekibinde kalan Nico Elvedi, Mönchengladbach'ın Bayern Münih maçında yedek kulübesinde kaldı.Mönchengladbach'ın 2015 yılında FC Zürich'ten 4 milyon euroya transfer ettiği İsviçreli milli futbolcunun, Alman ekibinde forma şansı azalırken, Beşiktaş ise oyuncunun durumunu sordu.Geçen sezon Mönchengladbach'ta 34 maça çıkanortaya çıktı.Beşiktaş'ın Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü, Nico Elvedi transferinin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak netleşeceği öğrenildi.İsviçre'de 30 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelen Nico Elvedi, FC Zürich'te futbola başladı. Elvedi, 2014'te A takıma yükseldi. İsviçreli savunma oyuncusu, daha sonra Borussia Mönchengladbach'ın radarına girdi ve Alman ekibine 2015 yılında imza attı.