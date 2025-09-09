Beşiktaş'tan transfer; Gökhan Sazdağı

Kayserispor Başkanı Nuretttin Açıkalın, Gökhan Sazdağı'nın transferi için dün başka, bugün başka konuştu! Transfer için önce kimseyle görüşmediklerini, sonra ise Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı.
Bir gün önce "Kimseyle görüşmedik" diyen Nurettin Açıkalın, bir gün sonra "Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile imza aşamasına geldik." açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki sağ bekin transferi için Kayserispor ile 1,5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Futbol kariyerinde daha önce Boluspor, Adanaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep BB, Manisaspor ve Turgutluspor formalarını giyen Gökhan Sazdağı, Selimiye ve Fenerbahçe altyapılarında da oynadı.
30 yaşındaki deneyimli sağ bek, kariyeri boyunca 354 maça çıkarken 43 gol ve 39 asist kaydetti.
Gökhan Sazdağı 🦅 Beşiktaş pic.twitter.com/YbSpgnWV2a
— Sporx (@sporx) September 9, 2025