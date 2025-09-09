09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Beşiktaş'tan transfer; Gökhan Sazdağı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile imza aşamasına geldiklerini açıkladı.

09 Eylül 2025 10:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan transfer; Gökhan Sazdağı
Kayserispor Başkanı Nuretttin Açıkalın, Gökhan Sazdağı'nın transferi için dün başka, bugün başka konuştu! Transfer için önce kimseyle görüşmediklerini, sonra ise Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı.

Bir gün önce "Kimseyle görüşmedik" diyen Nurettin Açıkalın, bir gün sonra "Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile imza aşamasına geldik." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki sağ bekin transferi için Kayserispor ile 1,5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.


Futbol kariyerinde daha önce Boluspor, Adanaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep BB, Manisaspor ve Turgutluspor formalarını giyen Gökhan Sazdağı, Selimiye ve Fenerbahçe altyapılarında da oynadı.

30 yaşındaki deneyimli sağ bek, kariyeri boyunca 354 maça çıkarken 43 gol ve 39 asist kaydetti.

