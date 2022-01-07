Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu!

Beşiktaş, artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu!
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07 Ocak 2022 14:31
Beşiktaş'tan Türkiye Futbol Federasyonu'na erteleme talebi geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, takımda artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor mücadelesinin ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

Son olarak Önder Karaveli ve 3 diğer futbolcunun koronavirüse yakalandığı ekipte, Turkcell Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncu koronavirüs nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan mücadele, takvimde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da yer alıyor.


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