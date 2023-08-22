Beşiktaş'tan Talisca ve Sergio Ramos açıklaması

Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş Kulübü, Anderson Talisca ve Sergio Ramos transferleri için açıklama yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan Talisca ve Sergio Ramos açıklaması
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22 Ağustos 2023 00:44
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 00:52
Beşiktaş Kulübü, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili transfer açıklaması yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Talisca ve Sergio Ramos ile görüşüldüğünü ancak maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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