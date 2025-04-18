Beşiktaş'tan seçim açıklaması!

Beşiktaş, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında bir açıklama yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan seçim açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2025 19:28
Beşiktaş, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında bir açıklama yayınladı.

Açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi No:32 (Sinan Erdem Spor Salonu yanı) 34147 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

4 Mayıs 2025 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz."

Saygılarımızla,



EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery