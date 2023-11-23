Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Eric Bailly'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
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23 Kasım 2023 14:12
Son güncelleme 23 Kasım 2023 14:27
Beşiktaş, Eric Bailly'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Siyah beyazlı kulüp, Eric Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Eric Bailly'nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

29 yaşındaki Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan oyuncu sayısı 5'e yükseldi:

Eric Bailly
Rachid Ghezzal
Milot Rashica
Jean Onana
Emrecan Uzunhan

Beşiktaş'ta 3. kez sakatlanan Eric Bailly'nin sakatlık geçmişi:


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