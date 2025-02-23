Beşiktaş'tan Poku hamlesi!

Beşiktaş, AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Ernest Poku'yu gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Poku hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2025 10:29
Son güncelleme 23 Şubat 2025 10:56

Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları için hareketlilik başladı.

Beşıktaş, AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Ernest Poku'yu gündemine aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performansı ile adeta parmak ısırtan 2004'lü yıldız Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'dan tam not aldı.

Norveçli çalıştırıcı, her iki kanatta da oynayabilen Gana asıllı Hollandalı oyuncuyu önümüzdeki sezon mutlaka kadrosunda görmek istediğini siyah-beyazlı yöneticilere iletti. Genç futbolcu 1,5 milyon Euro'luk bonservisiyle dikkat çekiyor.

KARİYERİ

Futbol kariyerine 2019 yılında FC Amsterdam'dan AZ Alkmaar'a transfer olarak başlayan Poku, 2021 yılında AZ Alkmaar A Takımı'nda forma giymeye başladı. Hollanda çeşitli alt yaş milli takım kategorilerinde boy gösterdi.

TARAFTAR İSTİYOR

Beşiktaş taraftarları Poku'nun transferi ile ilgili sosyal medyadan yönetime seslenerek önümüzdeki sezon genç oyuncuyu takımlarında görmek istediklerini dile getirdi.

PERFORMANSI

21 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 maçta forma giydi 3 gol kaydetti. 

 

*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery