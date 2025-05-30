Yeni sezonda büyük etki yaratacak bir golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemde çok önemli isimler yer alıyor.



Sezona çok iyi başlayan ancak daha sonra beklenen performansı sergileyemeyen Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen'in Çekyalı yıldızı Patrik Schick için tüm şartlarını zorluyor.



Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in transferdeki 1 numarası için Başkan Serdal Adalı hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.



Xabi Alonso'nun yerine hafta başında göreve gelen Erik ten Hag'ın vereceği kararı bekleyen yönetim satın alma opsiyonlu yapacağı teklifle Leverkusen'i ikna etmeye çalışacak.



PERFORMANSI



Bu sezon Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Schick, 27 gol kaydetti.







