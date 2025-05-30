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Beşiktaş'tan Patrik Schick ısrarı!

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in Çek golcüsü Patrik Schick için tüm şartlarını zorluyor.

calendar 30 Mayıs 2025 08:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Patrik Schick ısrarı!
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Yeni sezonda büyük etki yaratacak bir golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemde çok önemli isimler yer alıyor. 

Sezona çok iyi başlayan ancak daha sonra beklenen performansı sergileyemeyen Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen'in Çekyalı yıldızı Patrik Schick için tüm şartlarını zorluyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in transferdeki 1 numarası için Başkan Serdal Adalı hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

Xabi Alonso'nun yerine hafta başında göreve gelen Erik ten Hag'ın vereceği kararı bekleyen yönetim satın alma opsiyonlu yapacağı teklifle Leverkusen'i ikna etmeye çalışacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Schick, 27 gol kaydetti. 

 


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