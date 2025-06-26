26 Haziran
Juventus-M.City
22:00
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
22:00
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
04:00
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Beşiktaş'tan orta saha hamlesi: Joel Chima Fujita

Beşiktaş, Sint-Truiden forması giyen Japon orta saha Joel Chima Fujita içib temaslara başladı. Oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

calendar 26 Haziran 2025 19:10 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 19:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi: Joel Chima Fujita
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha hattına takviye yapmak için harekete geçti.

Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Siyah-Beyazlılar, Belçika'nın Sint-Truiden takımında forma giyen Joel Chima Fujita ile yakından ilgileniyor.

AEK SONRASI BEŞİKTAŞ'TAN TEMAS

Haberde, Yunanistan temsilcisi AEK Atina'nın da ilgi gösterdiği 23 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın kulübüyle doğrudan temasa geçtiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN CAZİP TEKLİF


Öte yandan haberde Beşiktaş'ın masaya koyduğu teklifin dikkat çekici boyutta olduğu ve Japon futbolcunun da Türkiye'ye transfer fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 36 resmi maçta forma giyen Fujita, 4 asist yaptı ancak skor bulamadı. 

 
 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.