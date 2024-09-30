Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım!

Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Siyah beyazlı takım, karşılaşmanın sonucunu hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu.
Beşiktaş sosyal medya hesabından "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı.
Siyah beyazlı takım bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Siyah beyazlı takım, karşılaşmanın sonucunu hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu.
Beşiktaş sosyal medya hesabından "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı.
Siyah beyazlı takım bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz! pic.twitter.com/6f90Aswmee
— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 30, 2024