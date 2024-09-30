Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım!

Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım!
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30 Eylül 2024 22:09
Son güncelleme 30 Eylül 2024 22:24
Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Siyah beyazlı takım, karşılaşmanın sonucunu hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu.

Beşiktaş sosyal medya hesabından "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı takım bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR



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