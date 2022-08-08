Beşiktaş'tan Koray Günter atağı

Stoper bölgesine bir takviye planlayan Beşiktaş, Welinton'a Al Ettifaq'tan gelen teklif sonrası çalışmalarını hızlandırdı.A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter'in transferi için İtalyan ekibi ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.Verona'nın, 27 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 1-1.5 milyon euro bonservis bedeli olduğu kaydedildi. Koray Günter'in menajeri Ersin Akan'ın da transfer için Verona'dan izin isteyeceği belirtildi.Geçtiğimiz sezon Verona'da 31 maçta sahaya çıkan Koray Günter, 1 kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Hellas Verona ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.Koray Günter, kariyerinde 2013-2018 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.