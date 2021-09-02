Beşiktaş'tan KAP'a Pjanic açıklaması

Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Barcelona'nın gözden çıkardığı Miralem Pjanic'i kiralamak için anlaşma sağladı, Bosnalı oyuncu İstanbul'a geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan KAP'a Pjanic açıklaması
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02 Eylül 2021 21:15
Beşiktaş'tan KAP'a Miralem Pjanic açıklaması geldi:

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır."
22.30'DA İSTANBUL'DA OLACAK

Orta saha transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Barcelona'da gözden çıkarılan Miralem Pjanic için tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile 1 sezonluğuna kiralama üzerine görüşmeler yaptı ve Katalan kulübüyle ortak bir noktada buluşuldu. Boşnak yıldızın Kartal'dan 2.5 milyon Euro alacağı ve maaşının geri kalanını Barcelona'nın üstleneceği öğrenildi. 

Tecrübeli oyuncu, bu gece 22:30 civarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

*Bosnalı oyuncudan ilk fotoğraf geldi




BARCELONA MAAŞ BÜTÇESİNİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Maaş bütçesini düşürmeye çalışan Barcelona yönetiminin, 16.3 milyon euro brüt maaş alan Miralem Pjanic'in maaşının büyük kısmını ödemeyi kabul ettiği belirtildi. 

31 yaşındaki Boşnak futbolcu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.

Metz, Lyon, Roma, Barcelona ve Juventus formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, 552 maça çıkarken 73 gol attı ve 108 asist yaptı.




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