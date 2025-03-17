Beşiktaş'tan 'kadro dışı' iddialarına yalanlama

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi takımda bazı futbolcuların kadro dışı bırakılacağına dair çıkan iddiaları yalanladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan 'kadro dışı' iddialarına yalanlama
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17 Mart 2025 12:13
Son güncelleme 17 Mart 2025 12:22
Beşiktaş, ligde Galatasaray'la oynanacak derbi öncesi bazı futbolcuların kadro dışı bırakılacağına ilişkin basında çıkan iddiaları yalanladı.

Siyah-Beyazlı kulüp, bu haberlerin asılsız olduğunu ve taraftarların itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Kulüten yapılan açıklamada;

"Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır."

"Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verdi.
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