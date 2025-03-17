Beşiktaş'tan 'kadro dışı' iddialarına yalanlama

bu haberlerin asılsız olduğunu ve taraftarların itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

"Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verdi.